Samp-Inter, Sanchez sbaglia il rigore. Non è una novità: lo dicono i numeri

Sanchez poteva portare l’Inter in vantaggio a Marassi, ma ha sbagliato dal dischetto. Non è la prima volta che accade. Se si guardano i numeri del cileno il penalty non è stata una sua specialità, almeno se si pensa ai dati sugli ultimi tiri dagli undici metri.

Prima di quello tirato oggi contro la Sampdoria, Alexis si era presentato sul dischetto undici volte e solo per quattro volte era riuscito a mettere fuori gioco il portiere e segnare. Per ben sette volte ha invece sbagliato: tre volte con la maglia della Nazionale cilena, tre volte in Premier League e una volta in Champions. Aveva invece segnato il rigore tirato con la maglia dell’Inter contro il Brescia a luglio. Oggi un altro errore. Otto errori su 12 rigori tirati.