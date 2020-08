L’Inter si allena a Dusseldorf. Domani giorno out ed esami medici per Sanchez

A Dusseldorf l’Inter si allena. Seduta pomeridiana per i nerazzurri di Conte che preparano la semifinale di Europa League. Sarà una seduta di scarico per chi ha giocato ieri e una seduta di confronto. Domani giorno out per tutti, anche per recuperare un po’ di forza. Si saprà qualcosa di più sull’infortunio di Alexis Sanchez nelle prossime ore perché si sottoporrà domani ai test strumentali che diranno quali saranno i tempi di recupero del cileno.

Ancora presto per stabilire se Eriksen giocherà dal primo minuto in semifinale. Conte avrà una settimana per decidere: la squadra che ha impiegato nelle ultime gare è sempre stata composta dagli stessi uomini. Potrebbe pensare ad una terza partita con gli stessi titolari senza dimenticare di tenere gli altri elementi tutti sulla corda perché in questa fase è necessario che tutti si facciano trovare pronti.

