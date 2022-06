Sanchez continua a dire no. In Cile: “Ha rifiutato un’altra offerta dalla Spagna: il motivo”

Alexis Sanchez continua a dire no. L'attaccante ex Barcellona, Arsenal e United ha rifiutato tutte le offerte ricevute

Alexis Sanchez continua a dire no. L'attaccante ex Barcellona, Arsenal e United ha rifiutato tutte le offerte ricevute nelle ultime settimane. A confermarlo è Central Deportes, portale cileno che sottolinea come Alexis stia aspettando una proposta dall'Inter - la buonuscita - prima di prendere una decisione sul suo futuro. Sanchez avrebbe detto no a Siviglia, Galatasaray, OlympiqueMarsiglia e, ultima in ordine temporale, Villarreal. Si parla, invece, ancora di River Plate ma bisogna attendere l'eventuale accordo tra l'Inter e Sanchez per finalizzare l'addio.