SM – Inter, Sanchez non al meglio: Lukaku-Lautaro in attacco. Conte fa un solo cambio

Contro il Getafe l’Inter non può sbagliare: questa l’ultima chance stagionale per i nerazzurri per mettere in bacheca un trofeo. Secondo quanto riporta SportMediaset, i cambiamenti di formazione saranno minimo rispetto all’ultima uscita di campionato contro l’Atalanta: il solo avvicendamento sarà a destra, con Candreva al posto di D’Ambrosio. Eriksen e Skriniar destinati ancora una volta alla panchina, come Alexis Sanchez, che non è al meglio: saranno dunque Lautaro e Lukaku gli uomini scelti da Antonio Conte a guidare l’attacco.

La probabile formazione:

Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte