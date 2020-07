ESPN – Sanchez, serve taglio netto all’ingaggio. Si apre nuova possibilità per l’Inter

La trattativa tra Inter e United per Alexis Sanchez prosegue, ma non sarà facile per il club nerazzurro arrivare a un accordo. Il cileno rimarrà in prestito fino alla partita di Europa League col Getafe, poi dovrà fare ritorno a Manchester. A meno che i due club non trovino un accordo per il passaggio all’Inter di Sanchez.

Secondo quanto si legge su Espn, Sanchez dovrà sensibilmente ridursi il suo alto ingaggio per consentire all’Inter di trovare un accordo coi Red Devils. Lo United, intanto, ha già fatto sapere che non darà l’ok a un nuovo prolungamento del prestito. Quindi, se non ci sarà un accordo entro il 5 agosto per il trasferimento a titolo definitivo, il giocatore dopo la gara con il Getafe dovrà fare ritorno in Inghilterra. Non potrà finire l’Europa League con l’Inter in caso di passaggio del turno contro gli spagnoli. Di un ulteriore prestito si potrà parlare poi al termine della stagione, anche se i Red Devils cercano la cessione.