TS – Sanchez, offerte faraoniche dall’Arabia Saudita. Ma in testa ha solo l’Inter

La volontà di Alexis Sanchez è una sola: rimanere all'Inter. L'attaccante cileno, tornato a Milano dopo un anno trascorso a Marsiglia, non è riuscito a dare un grande contributo fin qui, ma punta a riscattarsi in questa seconda parte di stagione. Tutto questo nonostante le ricche proposte arrivate dall'Arabia Saudita, come ricorda Tuttosport: "L'agente del cileno ha ricevuto negli ultimi giorni offerte davvero faraoniche da parte di svariati club dell'Arabia Saudita, su tutte l'Al-Ittihad di Marcelo Gallardo e l'Al-Ettifaq di Steven Gerrard, ma rimpinguare (ulteriormente) il proprio conte corrente non è, almeno ad oggi, in cima ai desiderata di Sanchez.

Alexis vuole infatti provare a chiudere da protagonista la sua avventura europea, preparandosi pure al meglio per la Copa America del 2024, in programma negli Stati Uniti, dal 20 giugno al 14 luglio. Lasciare la competitività dell'Inter per i petroldollari arabi o per sposare progetti minori, sportivamente parlando, rispetto a quelli nerazzurri, non è nelle intenzioni del Nino Maravilla, che punta invece a lasciare il ancora il segno, con uno scudetto in più da cucirsi sul petto.