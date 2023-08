Sanchez, oggi ufficiale ma niente Cagliari. “Ha già chiarito il suo ruolo con allenatore e club”

"Oggi Sanchez farà il primo allenamento con i compagni. Troverà un’Inter un bel po’ cambiata, considerati i tanti avvicendamenti dell’estate. Non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Cagliari: problemi burocratici a parte, c’è anche un logico ritardo di condizione, inevitabile per un calciatore che comunque era svincolato. Si è allenato da solo in queste settimane, ma il lavoro con i compagni è evidentemente un’altra cosa. Non impiegherà molto per entrare in condizione. Ha già avuto modo di parlare con Inzaghi, di chiarire con l’allenatore e con i dirigenti il suo ruolo in questa stagione. Oggi lo farà di persona ad Appiano. E poi comincerà a mettere la testa sulla gara con la Fiorentina: sarà il suo ritorno a San Siro, uno stadio che gli è rimasto nel cuore", aggiunge il quotidiano.