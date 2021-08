Sanchez, operazione recupero: settimana decisiva, ma l’Inter non ha fretta

L'attaccante cileno approfitterà della sosta per le Nazionali per intensificare il suo lavoro ad Appiano Gentile

La sosta per le Nazionali capita nel momento giusto per Alexis Sanchez: l'attaccante, esentato dai prossimi impegni del suo Cile, approfitterà di questi giorni per intensificare il suo lavoro di recupero ad Appiano Gentile e tornare quanto prima a disposizione di Inzaghi. L'obiettivo, come scrive Tuttosport, è esserci per la sfida contro la Sampdoria: "Alexis Sanchez prova lo sprint per tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Genova con la Sampdoria dopo la pausa per le Nazionali. Per capire se l'attaccante cileno potrà partecipare insieme ai compagni alla partita di Marassi sarà decisivo l'andamento di questa settimana. Il Niño Maravilla sta seguendo un programma personalizzato alla Pinetina, svuotata dalle convocazioni dei vari Ct e dai giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria di Verona. Sanchez invece continua a lavorare senza sosta nel tentativo di accorciare i tempi del recupero".