Sanchez da Oscar, l’Inter lo riscatta? GdS: “Accordo temporaneo con lo United, si rischia di…”

“Capite perché c’è da sgomitare per tenerselo almeno fino a fine estate? Maravilla a San Siro, chissà da quanto l’aspettava Alexis Sanchez una serata così”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione molto positiva di Alexis Sanchez contro il Brescia. Il cileno ha realizzato una rete su rigore, fornendo anche due assist ai compagni, per il primo gol di Young e per la rete di Gagliardini con una bella punizione. “Nel deserto di San Siro, dove le urla di Antonio Conte quasi ti stancano, più del caldo e dell’umidità, più del Brescia che sta lì come un pugile suonato e spera che l’Inter non ne abbia più. Ne ha invece — e da vendere! — Sanchez, che tira fuori una prestazione da Oscar”, commenta la Rosea.

TRA PRESENTE E FUTURO – Il quotidiano, poi, spiega quale sia lo status della trattativa con il Manchester United: “C’è ancora spazio per riprendersi l’Inter. E più di quel che si immagina, perché Marotta e Ausilio stanno lavorando per confermare Sanchez anche la prossima stagione, su indicazione di Conte, e a prescindere da quel che succederà sul fronte Lautaro. Ecco spiegato il motivo del balletto tra Inter e Manchester United sul prestito da allungare fino a fine agosto. Ieri i due club hanno ufficializzato un accordo “temporaneo”“, chiarisce la Rosea che registra un moderato ottimismo sul fatto che il cileno possa restare a Milano almeno fino alla fine di agosto. Il nodo è economico perché lo United ha capito la volontà nerazzurra di tenerlo e dunque gli inglesi vogliono monetizzare. “Chiaro che il rischio di un forfait in Europa League esiste e Conte fa il tifo perché venga scongiurato”, commenta La Gazzetta dello Sport.