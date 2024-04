Sanchez chiude la carriera a Udine? Richiesta dei tifosi, palla a Pozzo

Il presente si chiama Inter-Cagliari, ma occhio al futuro di Alexis Sanchez: i tifosi lo rivogliono a Udine per chiudere la carriera

Alexis Sanchez si candida a giocare dal 1’ in Inter-Cagliari: è lui il favorito per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. Il presente dunque è il match di San Siro di domenica per il cileno, ma occhio al futuro: ne parla oggi Tuttosport.