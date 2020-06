Sun – Sanchez, niente accordo tra Inter e United. Il cileno pronto a tornare a Manchester

Oggi l’Inter ha accolto Hakimi che sta sostenendo le visite mediche e poi firmerà il contratto col club nerazzurro. Ma la dirigenza interista è alle prese anche con le trattative per Moses e Sanchez, il cui prestito scade oggi, ma che l’Inter vorrebbe almeno prolungare fino al termine di questa stagione.

Secondo quanto riporta il Sun, lo United non vuole lasciare Sanchez all’Inter. Il club inglese vuole giocarsi fino in fondo l’Europa League (per guadagnarsi la qualificazione alla Champions) e vorrebbe indebolire l’Inter togliendole il cileno. Inter e United non hanno ancora trovato un accordo e Sanchez già questa settimana potrebbe fare ritorno a Manchester.