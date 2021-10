GdS – Inter, perché Inzaghi ha deciso di non convocare Sanchez e Vidal

Cosa c'è dietro la scelta dell'allenatore dell'Inter di non portare i due giocatori a Roma per la sfida dell'Olimpico

Cosa c’è dietro la mancata convocazione di Alexis Sanchez e Arturo Vidal contro la Lazio. L’allenatore dell’Inter Inzaghi ieri ha annunciato la decisione in conferenza stampa. Ci sono regolarmente Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Matias Vecino, non i due cileni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, “parte dei pensieri di Simone sono stati “distratti” dall’attesa della banda latina: oggi si faranno le ultime valutazioni sul livello di stanchezza. Mentre già ieri pomeriggio alla Pinetina Inzaghi aveva comunicato la rinuncia a Vidal e Sanchez: troppo provati dal viaggio, inutile portarli a Roma. Gli altri tre, invece, hanno chance diverse di calpestare l’erba dell’Olimpico: nel caso dovranno fare tutto di corsa, in extremis”, si legge.