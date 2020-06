In Francia – Mercato Inter: Sarr, nessuna decisione presa ma ha una destinazione preferita

In Francia sono convinti, Malang Sarr è da accostare all’Inter ma non è la prima opzione di Antonio Conte. Il sito sportivo Le10sport sottolinea che al giocatore sono interessati vari club. Lo Schalke04 sarebbe in pole, ma nell’elenco – oltre ai nerazzurri – ci sono Dortmund, Newcastle, Lipsia, Lione e Napoli.

Stando a queste indiscrezioni il calciatore, che si libererà a parametro zero nella prossima sessione di mercato, avrebbe una destinazione preferita. Vorrebbe un’esperienza all’estero dopo aver giocato nel Nizza e vorrebbe partire per la Germania. Non c’è ancora una sua decisione definitiva rispetto al futuro, ma è attratto molto dalla Bundesliga. “Non ha ancora deciso e le proposte continuano ad arrivare”, assicura il sito.

(Fonte: Le10sport)