Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha risposto così ad alcune recenti dichiarazioni di Luciano Moggi nei suoi confronti ("Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco: questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava. Nell'unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B"): "Mi mettete in difficoltà perché devo rispondere a un radiato e mi sento di mancare di rispetto a i non radiati. L’ultimo scudetto della Juve è stato sotto la mia gestione e l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione con 17 punti di penalizzazione in Serie B. Ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, ma i fatti sono questi”.