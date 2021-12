Sbaoui (Bein Sports): “Pif? Vogliono visibilità, Inter obiettivo ma solo se…”

Così il giornalista: "Io ricevo un sacco di notizie da parte del mondo arabo sull'intenzione di comprare il club: ma sono voci"

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Marco Barzaghi, Majid Staoui, giornalista di BeIN Sports, ha aggiornato così su un possibile acquisto delle quote dell'Inter da parte del fondo saudita Pif: "Io ricevo un sacco di notizie da parte del mondo arabo sull'intenzione di comprare il club: ma sono voci, di concreto non c'è niente finora. Magari nei prossimi mesi si svela su questo fronte cosa vogliono fare in Italia. Le fonti che arrivano dall'Arabia dicono che non sono interessati solo all'Inter, ma anche ad altri club: l'Inter è uno dei loro obiettivi. Ma sono fonti locali. da fonti ufficiali non c'è niente.