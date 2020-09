Barcellona, corrispondente ESPN: “Si sta sbloccando Godin al Cagliari. Vidal-Inter si fa”

Arturo Vidal aspetta…Diego Godin. La cessione del difensore, ex Atletico Madrid, al Cagliari è fondamentale per liberare spazio, anche salariale, per l’arrivo del cileno chiesto da Antonio Conte.

Secondo Moisés Llorens, corrispondente di ESPN da Barcellona, si sta sbloccando proprio in queste ore la cessione di Godin dall’Inter al Cagliari. “Stanno cominciando ad andare al loro posto tutti i tasselli e quando si concretizzerà l’addio di Godin, Vidal potrà firmare per l’Inter“.