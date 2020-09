Inter, il retroscena di Repubblica: “Cagliari? Godin è stato offerto anche ad un altro club di A”

L’addio di Diego Godin dall’Inter è ormai cosa certa, confermato anche dalla mancata convocazione del difensore per l’amichevole di martedì contro il Lugano. Per l’uruguaiano sembra essere in pole il Cagliari, ma l’edizione odierna di Repubblica svela un retroscena in merito alla Roma.

“A Trigoria è stato offerto anche Godin, trentaquattrenne in uscita dall’Inter, e che sembrava vicinissimo al Cagliari. L’uruguaiano lascerà i nerazzurri a costo zero, con tanto di buonuscita, ma per il momento la Roma non sembra troppo interessata”, si legge.