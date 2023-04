La scalata dell’Inter tornata tra le migliori dieci del ranking Uefa. Da quando Inzaghi…

Grazie al cammino in questa Champions, l'Inter è salita fino al decimo posto del ranking guidato dal Manchester City davanti a Bayern Monaco e Chelsea, raggiungendo la Roma. Ora sono tre le italiane in top 10, con la Juve ottava. "L’Inter è tornata tra le migliori dieci del ranking a un decennio esatto dall’ultima apparizione, cioè dal 2012-13. Per capire la portata di questo balzo in avanti basta citare il punto di partenza del 2022-23, cioè il 23° posto", sottolinea il Corriere dello Sport.