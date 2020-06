Ct Argentina: “Lautaro? Se giocherà con Messi meglio per noi. Aguero scherzava quando disse…”

Intervenuto a TyC Sports, il ct della Nazionale argentina Scaloni ha parlato del futuro di Lautaro e della scelta di accettare o meno il corteggiamento del Barcellona:

“Se gioca con Messi è meglio per noi, non c’è dubbio, ma sicuramente dovrà lottare per conquistare il posto come ha fatto all’Inter. Lautaro è ancora un giovane giocatore, ha tantissimo da dare e molto da imparare.

Aguero scherzava quando diceva ‘vediamo se arriva ai gol che ho fatto io in Nazionale’. Immagina quanto manca a Lautaro per arrivare dove è arrivato, per esempio, El Kun. Ma anche altri attaccanti

Se dovesse cambiare club, non deve essere titolare inamovibile e questo di certo non avrebbe ripercussioni su di noi. Sempre se dovesse concretizzarsi. Lautaro ha un grande futuro ma ancora può dare e imparare molto”.

Chi il 9 dell’Argentina? “Decidiamo in base all’avversario e a come stanno i giocatori. Sarebbe una mancanza di rispetto dirlo ora, non lo so chiaramente, sono entrambi forti, la decisione la prenderò al momento. Si parla tanto di Lautaro, ma Sergio sta battendo tutti i record. Bisogna andare con calma e aspettare il momento per ognuno”.

“Se Lautaro va al Barcellona, il tecnico avrà lo stesso mio problema, mettere insieme i 3 o 4 attaccanti che ha a disposizione tenendo presente che sono tutti fenomeni”.