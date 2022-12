Scalvini, l’Inter ci crede: ecco l’arma decisiva per provare a chiudere l’affare

"Percassi fa un favore all’Inter. Il presidente dell’Atalanta, in un’intervista all’”Eco di Bergamo”, è stato perentorio: «Scalvini adesso non si muove». Insomma, ha blindato il suo gioiello, ma sostanzialmente solo per il mercato di gennaio. Ed è sottointeso che, per quello estivo, si vedrà". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Scalvini , uno degli obiettivi dell'Inter per giugno. Sul giocatore ci sono anche City, Bayern e Liverpool ma i nerazzurri hanno le loro carte:

"Il primo è il canale preferenziale che ormai da anni collega la Pinetina a Zingonia: un asse su cui si sono sviluppati parecchi affari, compreso il passaggio sulla sponda milanese di Bastoni, un prospetto che all’epoca doveva ancora sbocciare, ma che poi si è rivelato un vero colpaccio. L’arma decisiva per l’Inter, però, come noto, ha il nome di Fabbian: altro 19enne che l’Inter ha girato in prestito alla Reggina, dove si sta mettendo in luce come uno dei migliori centrocampisti della serie cadetta, su cui l’Atalanta ha già messo da tempo gli occhi. Anzi, tra i due club ci sarebbero già state un paio di chiacchierate sull’argomento. Chiaramente il peso della valutazione è tutto dalla parte di Scalvini - siamo già nell’ordine dei 40 milioni -, ma per Fabbian siamo già nell’ordine dei 15. Insomma, ci sono tutti i presupposti per studiare la formula migliore, come già avvenuto in passato tra Atalanta e Inter. Tra l’altro anche lo stesso Scalvini, in questo senso, gradirebbe il passaggio all’Inter, prima di effettuare il salto in una big europea", conferma il quotidiano.