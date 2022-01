Scamacca, l’Inter c’è. “Si è mossa da tempo, duello con la Juve. Ma il Sassuolo spara alto”

Gianluca Scamacca è il nome caldo per l'estate per Inter e Juventus: è possibile un duello di mercato per il bomber del Sassuolo

Matteo Pifferi

Gianluca Scamacca è il nome caldo per l'estate per Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, le due società vogliono bloccarlo ora per toglierlo dalla concorrenza delle altre. "L'Inter si è mossa da tempo cercando di prenotare il giocatore con il Sassuolo, che lo valuta 40 mln o forse di più", conferma Di Marzio.