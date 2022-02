Scamacca: “Interesse delle big una motivazione. Futuro? Non mi pongo limiti”

Le parole del centravanti nel mirino dell'Inter: "Dove mi immagino nel futuro? Non mi pongo limiti, penso al presente"

Intervenuto ai microfoni di LA7, Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo e obiettivo di mercato dell'Inter, ha parlato così del suo momento in neroverde e del suo futuro: "Il segreto è lavorare, avere pazienza e dare la possibilità ai giovani di sbagliare: un giovane va aspettato e gli va data la fiducia. E' questo il segreto del Sassuolo: è un posto unico per crescere, è l'ambiente giusto. Sei in una squadra di provincia che è strutturata come un grande club: non hai quelle pressioni ma hai tutto quello che ti serve. L'interesse dei grandi club? C'è chi subisce la pressione e la fa diventare energia negativa e chi lo trasforma per avere uno stimolo in più. A me stimola ancora di più la pressione, è una motivazione. Dove mi immagino nel futuro? Non mi pongo limiti, penso al presente e ad affrontare giorno dopo giorno: poi di costruirmi sempre un futuro migliore. Il mio sogno? Non lo dico".