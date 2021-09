Scaroni: “Nuovo stadio? Ho fiducia che si farà in tempi brevi. Ho avuto rassicurazioni”

Intervistato dal TG3, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare del tema riguardante la costruzione del nuovo stadio

Intervistato dal TG3, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare del tema riguardante la costruzione del nuovo stadio in zona San Siro in coabitazione con l'Inter . Ecco le parole del numero uno rossonero:

MERCATO MILAN - "Il Milan è stato molto attivo sul mercato: ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan rossoneri; tutto, però, avendo sempre in mente la sostenibilità economica: abbiamo fatto molto mercato pensando sempre che i conti devono essere in ordine. Non c'è dubbio che la Serie A sia stata un po' in ritirata rispetto, per esempio, alla Premier League".