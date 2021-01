Sconcerti: “Inter, nessuno teme di perdere gli stipendi. Ma l’assenza di Suning disorienta”

Momento particolare in casa Inter, dove la proprietà Suning sta cercando investitori che possano rilevare una parte o tutte le quote del club. Ne ha parlato a Calciomercato.com il giornalista Mario Sconcerti:

“Non credo che la situazione economica dell’Inter possa incidere molto sulla squadra. Meglio non avere problemi, questo è certo, ma questo tipo di problemi sono del genere che conviene anche ai giocatori contribuire a risolvere. Nessun giocatore ha paura di perdere gli stipendi. Alla fine della stagione, quindi entro il trenta giugno, ognuno deve firmare una lettera liberatoria in cui spiega di essere stato completamente pagato. In mancanza di questo la società inadempiente non viene iscritta al campionato. Stessa cosa per i premi scudetto, che in una squadra come l’Inter vengono discussi a inizio campionato e sono dunque soggetti allo stesso obbligo di pagamento”.