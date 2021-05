Scudetto, l’Inter passa all’incasso: 60mln pronti. E non è finita: da Nike e Pirelli…

Dopo aver gioito per la conquista dello scudetto, l'Inter è pronta a passare all'incasso. Tutti i dettagli sulle somme in arrivo

"Un aiuto alle casse nerazzurre viene dalla vittoria dello scudetto, che insieme alla partecipazione Champions porta circa 60 milioni. Il primo posto ne vale 23. Per la qualificazione alla coppa, il 50 per cento del market pool televisivo è distribuito in base ai piazzamenti: per il 2020/2021 al primo sono andati 10 milioni, ma per la prossima stagione potrebbero essere qualcuno in meno. La Champions garantisce all’Inter altri 30 milioni fra bonus d’iscrizione e ricavi dal ranking storico. Ci sono poi i premi degli sponsor. Nike per contratto pagherà un plus per lo scudetto, Pirelli per la qualificazione Champions: un massimo di 13 milioni che si sommano ai 12,8 di quota base. Credit Agricole è versare 400mila euro extra, che si aggiungono a un fisso di 1,7 milioni. Manpower ne pagherà 100mila, oltre ai 950mila di fisso. Per contro, il club dovrà pagare i bonus di rendimento ai giocatori, che nel 2019/20 pesavano a bilancio per 21 milioni".