Non c'è ancora la matematica, ma per la nota agenzia è già tempo di pagare chi aveva scommesso sui nerazzurri di Inzaghi

Mentre i tifosi dell'Inter aspettano con ansia la matematica certezza, altrove il countdown è già finito. Per lo scudetto della seconda stella è cosa fatta, almeno per i bookmarker. La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti: "Sisal ha così deciso di premiare in anticipo tutti coloro che hanno creduto nell’Inter vincitrice dello scudetto".

Una scelta singolare, che testimonia però la solidità di quanto costruito finora dall'Inter, prima con 14 punti sul Milan e diciassette sulla Juventus. Si legge ancora: "L’Inter per Sisal ha già vinto e, proprio per celebrare il successo interista, ha deciso di premiare da oggi, in attesa della matematica certezza, chi ha creduto, per fede o per intuito, alla formazione milanese.