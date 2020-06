Sensi, nuovo consulto medico: nessun dubbio sul riscatto, l’Inter ha una convinzione

Nuovo consulto medico in Germania per Stefano Sensi, costretto nei giorni scorsi a fermarsi nuovamente per un infortunio muscolare. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante i numerosi stop stagionali l’Inter non ha cambiato idea sul riscatto del giocatore, chiamato a dare risposte non appena tornerà a disposizione:

“Stefano Sensi ieri è tornato ad Appiano Gentile dopo che negli scorsi giorni è stato a Monaco di Baviera per farsi visitare dal professor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, il quasi ex responsabile dello staff medico del Bayern Monaco (dal 1 luglio abbandonerà il club tedesco). Era già volato in Germania a inizio dicembre per un consulto e ha deciso di fare il bis, sempre d’accordo con lo staff medico nerazzurro, per cercare di trovare una via d’uscita a una situazione, quella dei continui infortuni, che lo ha tremendamente penalizzato da inizio ottobre in poi (l’ultimo problema una settimana fa al bicipite femorale destro).

Adesso il suo obiettivo per il 2019-10 è giocare qualche partita in campionato ed essere protagonista in Europa League per poi presentarsi al 100% nel 2020-21, la stagione che porterà agli Europei. L’Inter non ha dubbi sul suo riscatto dal Sassuolo e, se la collaborazione tra lo staff medico diretto dal professor Volpi e il luminare Müller-Wohlfahrt porterà Stefano di nuovo al top, è convinta che sarà un grande acquisto estivo, un’alternativa di lusso a Eriksen“.