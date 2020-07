Colpo di scena sul futuro di Sensi? CorSera: “L’Inter lo riscatterà ma poi…”

Stagione dai due volti quella di Stefano Sensi con la maglia dell’Inter. Arrivato dal Sassuolo nell’estate 2019, il centrocampista ha mostrato il suo talento nei primi mesi in nerazzurro ma, dal primo infortunio patito durante il match d’andata contro la Juventus ad ottobre, non si è più ripreso e tutt’ora è ai box per problemi fisici.

Secondo il Corriere della Sera, non è da escludere che l’Inter possa decidere di privarsene in estate dopo una sola stagione: “I colpi di scena potrebbero essere parecchi, non ultimo il futuro di Sensi. Sarà riscattato, non è detto rimanga. Il laboratorio Inter è aperto e in piena attività”, il commento del quotidiano.