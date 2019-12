Sensi, c’è qualcosa che proprio non va nel giubbotto: “Ma così sembro…”

Siparietto social tra Stefano Sensi e la fidanzata Giulia: il centrocampista dell’Inter sarà già domani alla Pinetina per riprendere gli allenamenti in vista di Napoli. Intanto, si gode il Natale a Cortina. Ma qualcosa non lo convince. La taglia del giubbotto, infatti, non sembra esattamente appropriata per l’ex Sassuolo.

“Sembro l’omino Michelin”, ha scherzato Sensi sul profilo della fidanzata. Ma la bella Giulia ha riportato il giocatore alla dura realtà. “Ancora non le fanno le taglie per noi…tocca accontentarci”.