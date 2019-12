Vacanze cortissime per Stefano Sensi, domani già alla Pinetina? “Si riparte con…”

“Ultimo giorno di festa poi si riparte con più voglia di prima!”. L’annuncio arriva da Cortina D’Ampezzo e a farlo è Stefano Sensi. Nessun rammarico, ma tanta voglia di tornare in campo dopo il lungo infortunio. Il giocatore potrebbe iniziare a lavorare già domani ad Appiano Gentile. Voglia di mettersi a disposizione uguale a quella di tanti i suoi compagni: i giocatori dell’Inter stanno rispondendo molto positivamente alla richiesta di Antonio Conte di non dimenticarsi l’obiettivo comune anche durante le vacanze natalizie. Dopo Lukaku e Borja Valero anche il centrocampista ha “risposto” al tecnico. Proprio come si era augurato Conte prima di Natale…