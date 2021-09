Sensi, oggi il responso sull’infortunio. “In casa Inter c’è questo timore”

Al centrocampista, in un contrasto duro con Yoshida, si è girato il ginocchio destro. Oggi gli esami certificheranno l’entità dell’infortunio

Oggi è il giorno della verità per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter è incappato infatti ieri nell'ennesimo infortunio, stavolta però traumatico e non muscolare. Scrive in merito Tuttosport: "Al centrocampista, in un contrasto duro con Yoshida, si è girato il ginocchio destro. Oggi gli esami certificheranno l’entità dell’infortunio, ma il timore è che si tratti di un problema al legamento collaterale, infortunio che ha già costretto Roberto Gagliardini a un mese di stop. Sensi, prima di arrendersi definitivamente, è rimasto in campo corricchiando solo per onor di firma, lasciando l’Inter in inferiorità numerica per gli ultimi venticinque minuti, recupero compreso: un’eternità per pensare al golpe".