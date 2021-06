CorSera – Sensi, non è sfortuna: il motivo degli infortuni. E c’è già chi lo paragona a…

Stefano Sensi ha detto addio agli Europei. Il centrocampista dell'Inter, anche quest'anno bersagliato dagli infortuni, ha avuto un risentimento

Ma è solo sfortuna quella di Sensi? Per il Corriere della Sera no.

"Sulle cause di questi problemi si è dibattuto e si dibatte ancora. La teoria condivisa dai medici è che non si tratti di un problema di carico degli allenamenti. Né di quelli di Conte all’Inter, né di quelli di Mancini con l’Italia . Il problema di Sensi infatti non è sempre lo stesso e colpisce via via punti differenti della muscolatura; semplicemente, il ragazzo di Urbino è un giocatore delicato".