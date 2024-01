Inter, non solo Agoumé in partenza. Per Sensi c’è il sondaggio di un club di Serie A

Con l'arrivo di Buchanan, che prenderà il posto dell'infortunato Cuadrado, il mercato dell'Inter in entrata potrebbe essere chiuso. In uscita, invece, potrebbero esserci dei movimenti. Oltre ad Agoumé , ormai prossimo a raggiungere Gattuso al Marsiglia.

"Il Sassuolo ha fatto un sondaggio con l’Inter per il centrocampista Stefano Sensi, già in neroverde dal 2016 al 2019, prima di sbarcare a Milano. Il 28enne marchigiano, reduce dai prestiti a Sampdoria e Monza e col contratto in scadenza a giugno, in questa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro. Il francese Lucien Agoumé, invece, è sempre più vicino a un prestito al Marsiglia di Gattuso", scrive La Gazzetta dello Sport.