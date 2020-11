Gazzetta dello Sport, arriva una sentenza su Bastoni: “Anche senza Lewandowski”

Alessandro Bastoni non smette di stupire. Il centrale dell’Inter si sta conquistando un posto di rilievo anche nella Nazionale italiana. Convocato dall’Under 21, Bastoni è stato subito schierato titolare e ha fornito prestazione di altissimo livello contro Polonia e Bosnia. Tanto da diventare uno dei favoriti, in difesa, per la convocazione all’Europeo.

“Non c’è Lewandowski e quindi si vede di meno. Ma quando è chiamato in causa sfoggia marcature e carattere (forse anche troppo nelle proteste). Se continua così, è nei 23 dell’Euro”, sentenzia la Gazzetta dello Sport. Ed è difficile ipotizzare il contrario.