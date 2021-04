All’Inter servono i gol di Lukaku e Lautaro. Senza le reti della LuLa cala la media punti

Il tecnico dell'Inter Conte spera che i due attaccanti si sblocchino già sabato con il Verona per tornare alla vittoria

L'Inter ha rallentato il cammino, nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi contro Napoli e Spezia. Nessuna preoccupazione, il traguardo scudetto è sempre più vicino, ma per raggiungerlo servirà ritrovare il contributo di Lukaku e Lautaro. La LuLa si è inceppata e la squadra di Conte ne ha risentito sicuramente, anche in termini di risultati.

Con in campo e in gol sia Lukaku che Lautaro l'Inter ha vinto 9 partite su 9, con solamente il belga in rete la squadra di Conte ha vinto 7 partite su 8, sono 1 su 3 quelle vinte con solamente l'argentino in gol. Ma il dato più importante è quello dei risultati senza i gol di Lautaro e Lukaku: su 12 partite l'Inter ne ha vinte solo 6 con una media punti di 1,9. Per questo Conte spera che si sblocchino già dalla partita col Verona.