Serata inedita per Barella, gol di testa al Benfica e record personale

Quando ha messo di testa dentro il passaggio di Bastoni i cuori dei tifosi dell'Inter hanno avuto un sussulto. In un momento difficile in campionato, il gol di Barella ai quarti di andata della Champions League è sembrato il sole dopo giorni di nuvole e mare in tempesta. Del centrocampista nerazzurro sono innamorati in tanti e per questo a volte gli si perdona la mancanza di pazienza in mezzo al campo. Ne vale la pena, con Nicolò è così.

Il gol di testa - come scrive Opta - è il primo nella sua carriera all'Inter. La rete segnata al Benfica è un inedito per come è arrivata ma anche perché è il settimo gol quest'anno, in tutte le competizioni, per il mediano. "Un record per lui in termini di gol in una sola stagione in carriera".