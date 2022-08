Streaming Tim-Dazn: c’è l’accordo. Serie A anche su Sky? Già domani…

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a 10 giorni dall’inizio del campionato è stato raggiunto un accordo tra Dazn e Tim sulla serie A, con le firme che potrebbero arrivare a breve. Per Il Sole 24 Ore, mancherebbe solo l’ok del cda di Tim che porterebbe il campionato a essere visibile non più solo su Timvision. "C’è attesa per l’esito della trattativa su uno “sconto” che Tim ha chiesto a Dazn e che dovrebbe far cadere l’esclusiva della app Dazn su Timvision, rimettendo in gioco anche Sky con il suo Sky Q", si legge sul Sole 24 Ore.