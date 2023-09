Serie A, gli arbitri del quarto turno: Inter-Milan a Sozza con Di Paolo al VAR

Le scelte del designatore arbitrale per le prossime gare di campionato in cui figurano diversi scontri diretti

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l'arbitro di Inter-Milan in programma sabato pomeriggio. Il designatore Gianluca Rocchi ha reso note in questi minuti tutte le designazioni per il prossimo turno di Serie A, che vede le due milanesi sfidarsi nell'anticipo delle 18. Di seguito, invece, il resto delle scelte per le altre gare: