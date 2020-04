Serie A, niente stadio per tutto il 2020 per i tifosi: dalla bozza del decreto emerge che…

Negli ultimi giorni si è iniziato a prendere concretamente in considerazione una ripresa del campionato di Serie A. Ancora non si sa quando e come si potrà tornare ad allenarsi e a giocare, ma emergono le prime indiscrezioni su quelle che saranno le misure adottate per permettere la ripresa del campionato. Tra i temi da definire c’è anche quello relativo alle restrizioni per i tifosi.

Una delle certezza nella ripresa del campionato è quella delle partite a porte chiuse. Quando si potrà scendere di nuovo in campo, lo si farà senza tifosi almeno fino a Natale. Difficile poter riaprire gli spalti ai tifosi prima della fine dell’anno, vedendo anche come il virus fatica ad abbandonare il nostra Paese. “L’idea della Lega di A sarebbe quella di far giocare ogni partita nello stadio designato, ma senza pubblico, come accaduto nelle ultimissime gare disputate prima dello stop. Ma c’è anche l’ipotesi di giocare alcune sfide in campo neutro: se a maggio infatti resteranno vive alcune zone rosse (per esempio la Lombardia) è probabile che i match previsti in quelle aree possano essere spostati in altri campi, chiaramente sempre a porte chiuse”, spiega Sportmediaset.

La mancanza dei tifosi peserà parecchio sui conti dei club di Serie A. Solo considerando gli ultimi due turni e i 4 recuperi di questa stagione si stimano perdite tra i 75 e i 95 milioni di euro. A questi vanno poi sommati i turni del prossimo campionato fino a dicembre o a quando si deciderà di riaprire gli stadi agli spettatori.

