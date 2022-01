UFFICIALE – Serie A, il nuovo protocollo: con 13 calciatori si gioca o 0-3 a tavolino

Il documento, preannunciato da Marotta, che prevede l'adattamento delle regole della Serie A all'ultima ondata di coronavirus

La Serie A, dopo il Consiglio straordinario delle ultime ore, ha pubblicato un documento nuovo, un protocollo da applicare nei casi di positività. Il documento servirà per la gestione dei casi e si esprime sul rinvio delle gare. Come ha spiegato Beppe Marotta questa mattina, il calcio italiano chiederà un nuovo confronto con il governo perché le decisioni prese in autonomia dalle ASL rischia di creare il caos ad ogni gara.