Serie A, ecco come è spaccata la Lega: Inter nel gruppo delle pessimiste. Le altre…

La spaccatura della Lega Serie A ha portato a tre correnti di pensiero. Lazio e Napoli sono fermamente convinte che bisogna tornare in campo per terminare la stagione: “La pensano come loro tra le altre la Roma e il Cagliari, mentre tra i club che considerano concreta l’eventualità che non si giochi più ci sono la Sampdoria, il Genoa, il Brescia, l’Inter, l’Udinese e il Torino. La Juventus, con Agnelli che sta lavorando anche nelle vesti di numero uno dell’Eca, considera ora possibili tutte le soluzioni. Idem il Bologna, il Sassuolo e il Milan, che vista la situazione sanitaria del Paese, non vuole accelerazioni”, spiega il Corriere dello Sport.