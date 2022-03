Sesto, il Sindaco a Inter e Milan: “Lo spazio per il nuovo stadio c’è, Comune già d’accordo”

Il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano apre le porte a Inter e Milan per il nuovo stadio. Di Stefano, ai microfoni di Libero, parla così

«Le due società devono solo bussare alla mia porta. Non aspetto altro. L’amministrazione comunale, come noto, ha già dato la propria disponibilità. Sarebbe una vera operazione di sistema, dimostrando l’esistenza della città metropolitana. La milanocentricità è un’idea da superare. Sesto San Giovanni è pronta a proiettarsi in una dimensione futura dal sapore internazionale. Lo spazio per realizzare l’impianto c’è. Il tema è la volontà delle due società»