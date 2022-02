Sala: “Stadio? Se Inter e Milan vanno fuori da Milano tempi lunghi. Io ho dato ok ma…”

"Se c'è da fare il dibattito pubblico, lo facciamo. Ma certamente la mia indicazione di consenso allo stadio non può cambiare"

Per quanto riguarda il nuovo stadio di Milano, Inter e Milan "mi pare che stiano dicendo che la vera ipotesi è quella di Sesto San Giovanni. E' chiaro che qualunque ipotesi deve passare al vaglio di un paio di temi importanti. Prima di tutto molto spesso i terreni così grandi necessitano di una bonifica; in secondo luogo - ed è la cosa più delicata - va fatto un piano di mobilità per garantire che si possa fare un nuovo stadio. I tempi sarebbero comunque lunghi. Detto ciò, io vado avanti per la mia strada: se c'è da fare il dibattito pubblico, lo facciamo. Ma certamente la mia indicazione di consenso allo stadio non può cambiare. Abbiamo fatto fare una delibera di Giunta. Il mio messaggio è: non cambierò idea ma devo fare rispettare le regole. Se qualcuno ha contrarietà, lo dica alle squadre e non a me".