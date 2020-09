Inter, nessuna dichiarazione di Conte: due motivi dietro il silenzio. TS: “La prossima settimana…”

Da Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, fino ai vari Gattuso, Pioli, Gasperini, Inzaghi e Fonseca. Tutti gli allenatori delle big di Serie A hanno rilasciato dichiarazioni da quando è iniziata la preparazione per la nuova stagione. Tutti tranne uno: Antonio Conte. Tuttosport pone l’accento sul silenzio dell’allenatore dell’Inter, che non ha ancora raccontato le sue sensazioni in vista del nuovo campionato.

Il quotidiano si interroga: la pace-tregua di Villa Bellini ha portato alla decisione del tecnico di non esporsi pubblicamente per evitare di ricreare frizioni con la società? O ci sono motivazioni, anche tecniche, dietro questa decisione? L’ultima dichiarazione pubblica di Conte risale alla sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia con le parole che lasciavano pensare a un addio di lì a breve.

Tuttosport spiega le motivazioni del silenzio: la prima è che Conte ha parlato fino al 21 agosto a differenza dei suoi colleghi e dunque l’Inter ha deciso di ‘preservarlo‘; la seconda è che il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile non può ospitare conferenze stampa aperte a molti giornalisti per questioni di spazi e il club sta studiando un modo per ovviare a questo problema in vista della nuova stagione.

“Conte parlerà, presto – magari all’inizio della prossima settimana e non da solo -, e quando lo farà, sarà per “presentare” la nuova annata, non per commentare una semplice amichevole di preparazione” conclude il quotidiano.