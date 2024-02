Simeone: “Siamo tranquilli, c’è il ritorno da noi. Inter forte in contropiede”

Diego Simeone commenta il risultato di Inter-Atletico Madrid. Ecco le parole dell’allenatore dei Colchoneros a Sky Sport: “È andata come volevamo la partita, siamo andati vicini a togliere qualcosa all’Inter, loro hanno approfittato di un nostro errore e di altre nostre sbavature. Abbiamo giocato bene, come volevamo, chiuso i loro attacchi e avuto qualche palla gol. Tranquillità, c’è il ritorno e vedremo cosa succederà da noi. Dobbiamo migliorare sui palloni persi in mediana, dove loro sono forti, in contropiede. Dobbiamo cercare di generare spazio per rimontare al ritorno. Inzaghi? Ci siamo salutati, gli voglio bene, un bravo ragazzo, sono felice per lui. Ci vediamo allo stadio dell’Atletico”.