“La squadra è partita ieri da Varna e, dopo il pranzo in volo, è andata ad allenarsi alla Pinetina. Sessione di scarico per i titolari del match con il Ludogorets, più intensa per gli altri. Skriniar e Brozovic si sono riaggregati ai compagni, idem Bastoni . Differenziato per Sensi, Gagliardini ed Esposito”, spiega il Corriere dello Sport a proposito dell’Inter alla vigilia dell’impegno con la Sampdoria.