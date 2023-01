Skriniar, dentro o fuori? Servono tre condizioni per l’addio. E l’Inter ha già scelto l’erede

"L’Inter attende ancora l’offerta del Paris-Saint Germain per Milan Skriniar ma - come accaduto in estate - questa rischia di arrivare troppo tardi. Per concretizzare il trasferimento a Parigi del centrale, occorre la concatenazione di tre eventi: una valutazione ritenuta congrua del cartellino (non certo dieci milioni, visto che l’Inter ne chiede venti e per quindici può fare una riflessione), la proposta deve arrivare in tempo utile e, soprattutto, il club nerazzurro deve avere un sostituto", spiega Tuttosport.