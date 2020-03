Giocatore dell’anno in Slovacchia, trionfa Milan Skriniar: battuti Dúbravka e Hamšík

È Milan Skriniar il giocatore slovacco del 2019. Il difensore nerazzurro ha spodestato dal trono Marek Hamšík, eletto per sei volte di fila come miglior giocatore. Nel sondaggio lanciato dal portale Pravda e dalla Federcalcio slovacca, in cui hanno votato 36 esperti, il difensore dell’Inter è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti, 35 punti in più rispetto al secondo classificato, Martin Dúbravka, e 52 punti in più rispetto al terzo, Hamšík. Nei due anni precedenti Skriniar era arrivato secondo, al terzo tentativo il difensore nerazzurro ha ottenuto il primo posto.

(futbal.pravda.sk)