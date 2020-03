Inter, dubbi su Eriksen? Macché. “Il club ha chiamato Christian e gli ha detto che…”

L’inizio all’Inter di Christian Eriksen non è sicuramente stato dei più facili. Tanto da far sorgere ad alcuni dubbi su uno dei centrocampisti migliori in circolazione. Dubbi che però il club nerazzurro non ha assolutamente: secondo quanto risulta a Calciomercato.com, infatti, la dirigenza si è mossa in prima persona per tranquillizzare il giocatore e per ribadirgli la massima fiducia, confermandogli che rifarebbe sicuramente la scelta di gennaio. Si legge sul portale: “Il danese aveva altri top club pronti a rilanciare per prenderlo a scadenza in estate, l’Inter avrebbe rischiato di perderlo e non ha voluto farsi sfuggire Christian.

Per questo la dirigenza così come lo stesso Antonio Conte accettano le iniziali difficoltà di un campionato nuovo, un calcio diverso, un modulo mai provato prima e i diktat dell’allenatore da imparare in fretta. Semplice no, ma l’Inter ha ribadito ad Eriksen di avere totale fiducia in lui dall’allenatore fino ai dirigenti. Di non preoccuparsi di rumors, voci, ansie mediatiche. Perché la convinzione è che il 2020/2021 possa essere il suo anno“.