Skriniar: “Preso due schiaffi e questo non deve succedere. Adesso dobbiamo…”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al termine di Inter-Empoli

L'Inter c'è. Contro l'Empoli la squadra di Inzaghi è andata sotto di due gol, ma poi è riuscita a rimontare con una grande prova di carattere. Al termine della gara Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Dazn: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi soprattutto quando ci sono queste partite così. Quando prendiamo due schiaffi dobbiamo fuori tutto, il carattere e i tifosi ci danno una mano. Era importante andare all'intervallo in pareggio, abbiamo preso due schiaffi e questo non deve succedere. Però complimenti alla squadra per come ha reagito, sono contento della vittoria".